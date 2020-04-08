Власти Сыктывкара призвали жителей мыть руки "как сумасшедшие"

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Власти Сыктывкара приготовили памятку о профилактике коронавирусной инфекции. В частности, граждан призывают мыть руки "как сумасшедшие".

"Главное! Мойте руки с мылом как "сумасшедший": каждый раз, когда вспомните, что у вас есть руки!" – сообщается на официальной странице столицы республики "ВКонтакте".

Городская администрация также рекомендует надевать перчатки перед выходом из дома, стараться не прикасаться незащищенными руками к кнопкам лифта и дверным ручкам, дезинфицировать мобильные телефоны и ключи.

Также следует воздержаться от похода в гости, меньше ездить на лифте и не расплачиваться наличными деньгами.

По данным на 8 апреля, коронавирусная инфекция в республике Коми подтверждена у 119 человек. Ранее карантин ввели в Эжвинской городской больнице, где по данным на 3 апреля числились 55 заболевших, затем в Княжпогостской центральной районной больнице. Также коронавирус был выявлен в республиканской клинической больнице.

В регионе выздоровел один пациент с коронавирусом, чей случай был завозным, трое скончались.

Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый коронавирус в России находятся 180 тысяч человек. Всего в стране на сегодняшний день провели уже более 910 тысяч тестов на выявление COVID-19.