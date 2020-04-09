Министр здравоохранения Коми ушел в отставку

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Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин подал в отставку. По его словам, врио главы республики Владимир Уйба отставку уже принял, сообщает ТАСС.

О причинах такого решения Березин рассказывать не стал. Ожидается, что министерство временно возглавит первый замминистра Игорь Маклаков, который до этого руководил департаментом здравоохранения Вологодской области.

Березин был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Коми 28 октября 2015 года, с января 2016 года официально занимает эту должность.

По данным на 9 апреля, коронавирусная инфекция в республике Коми подтверждена у 150 человек, 3 человека скончались. Ранее карантин ввели в Эжвинской городской больнице, Княжпогостской центральной районной больнице и в республиканской клинической больнице.

В городе Ухте коронавирус подозревают у трех человек, которые недавно лечились в Сыктывкаре. Инфекцию выявляют также у других пациентов республиканских клиник, которые вернулись после лечения в свои города и районы.

Следственный комитет проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей.

2 апреля в отставку подал глава региона Сергей Гапликов. Вместо него на эту должность назначен Владимир Уйба, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.