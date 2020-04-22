Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы СК – руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина, сообщается на официальном портале правовой информации.

Зампредседателя СК РФ назначен генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев. От нынешней должности он освобожден.

Сорочкин перешел в СК после службы в органах госбезопасности. С 2007 года он был заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ – руководителем военного следственного управления. С 2011 года занимал пост замглавы СК – руководителя ГВСУ.

10 апреля президент освободил от должности замминистра внутренних дел – начальника следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова.