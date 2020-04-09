Путин снял с должности замглавы МВД Романова

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Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности замминистра внутренних дел – начальника следственного департамента МВД. Указ опубликован на портале правовой информации.

Причины снятия генерала в указе не уточняются.

3 апреля Басманный суд арестовал двух заместителей Романова – генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова. Их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как полагает следствие, они помогли перевести под домашний арест девелопера Альберта Худояна, которого обвиняют в мошенничестве. За свое содействие генералы рассчитывали получить вознаграждение.

В июне 2019 года предприниматель был задержан по делу о мошенничестве на 10 миллионов долларов.