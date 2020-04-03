Двум генералам МВД и следователю предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями двум генералам МВД, задержанным по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.

Речь идет о заместителях начальника следственного департамента МВД РФ Александре Краковском и Александре Бирюкове. Также обвинение предъявили следователю по особо важным делам Александру Брянцеву.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично возбудил уголовное дело в отношении Краковского и Бирюкова.

В четверг, 2 апреля, сотрудники ФСБ России задержали двух заместителей начальника следственного департамента МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова. Их подозревают в совершении преступления по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

По информации следователей, задержанные генералы оказали содействие в переводе предпринимателя Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест. Для этого дело владельца компании "Оптима девелопмент" было передано в следственный департамент.

Отмечается, что задержанные полностью отрицают свою вину.

Ранее Мосгорсуд отправил бизнесмена Худояна в СИЗО. Таким образом, было отменено решение Тверского суда Москвы.