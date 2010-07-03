Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Экс-владелец табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберт Худоян задержан в Москве. Как уточнил его адвокат Александр Карабанов, Худояна обвиняют в мошенничестве в отношении одной из компаний.
"Следователь предъявил Альберту Ашотовичу Худояну обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в виде похищения трех земельных участков", – сказал адвокат, уточнив, что сумма ущерба оценивается в 10 миллионов долларов.
По словам Карабанова, вину обвиняемый не признал, а также уверен, что уголовное дело связано с рейдерским захватом его компании ООО "Оптима Девелопмент".
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения Худояну.
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