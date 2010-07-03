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18:40

Суд отменил решение об аресте 4 млн рублей на счетах экс-министра Абызова

суды

18:40

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгорсуд отменил решение райсуда об аресте более четырех миллионов рублей на счетах экс-министра Михаила Абызова, передает ТАСС.

Материалы направлены на новое рассмотрение. Постановление касалось банковских счетов Абызова, на которых находится порядка 4,3 миллиона рублей.

5 июня Мосгорсуд признал законным арест банковского счета сына Абызова. Арест был наложен на 30 миллионов рублей, которые находятся на одном из счетов Даниила Абызова.

До этого Басманный суд арестовал счета Абызова с более чем 437 миллионами рублей. Суд также арестовал два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве.

Абызова задержали в марте по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В мае срок следствия по делу экс-министра продлили до 25 июля.

Согласно данным следствия, свои преступления он совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм: АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС.

Стало также известно о наркотиках, обнаруженных в квартире Абызова во время обысков. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело. Теща экс-министра назвала найденные наркотики "лечебным веществом".

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