Суд признал законным арест денежных средств сына экс-министра Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгорсуд признал законным арест банковского счета сына экс-министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что арест был наложен на 30 миллионов рублей, которые находятся на одном из счетов Даниила Абызова.

В свою очередь представитель Абызова-младшего Сергей Гревцов в апелляционной жалобе отметил, что указанные средства не принадлежат его доверителю, а данное постановление нарушает его права как собственника денежных средств.

"Отец переводит деньги сыну, и если это направлено не на оплату услуг или работ, то это сокрытие средств. Мне кажется, это абсурдно. Из выписок со счетов следует, что Михаил Абызов ранее материально помогал своему сыну", – добавил адвокат.

Однако следователь считает, что денежная сумма была переведена Михаилом Абызовым после его задержания. Прокурор позицию следователя полностью поддержала.

Ранее Басманный суд арестовал счета Абызова, на которых находилось более 437 миллионов рублей. Суд также арестовал два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве.

Помимо этого, 23 мая стало известно о наркотиках, найденных в квартире Абызова во время обысков. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело.

Один из адвокатов заявил, что квартира не принадлежала Абызову, а теща экс-министра назвала обнаруженные наркотики "лечебным веществом".

Абызова задержали 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. 21 мая срок следствия по делу экс-министра был продлен до 25 июля.

Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС.

