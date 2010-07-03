Альберта Худояна отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на два миллиарда рублей, передает ТАСС.
Дома под присмотром он будет находиться до 14 августа. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Защита просила отпустить Худояна под залог в миллиард рублей.
Адвокат арестованного Александр Карабанов назвал заведенное уголовное дело "инструментом рейдерского захвата бизнеса". Он также сообщил, что суд отказался допрашивать свидетелей – Ксению Собчак и еще десятерых человек – по ходатайству защиты.
Карабанов рассказал, что одним из партнеров Худояна был Ильдар Самиев, который, как утверждает адвокат, является фигурантом двух уголовных дел: по факту мошенничества в особо крупном размере при продаже недвижимости в Подмосковье и в связи махинациями при продаже элитного жилья в столичном ЖК Knightsbridge Private Park. Потерпевшим по одному из них стал футболист Федор Смолов.
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