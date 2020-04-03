Бастрыкин лично возбудил дело в отношении генералов МВД

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично возбудил уголовное дело в отношении заместителей начальника следственного департамента МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известно, что задержанных генералов подозревают в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.
"Дело было возбуждено 1 апреля лично Бастрыкиным, который поручил организацию предварительного расследования руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ", – сообщил источник.
В четверг, 2 апреля, сотрудники ФСБ России задержали двух заместителей начальника следственного департамента МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова. Их подозревают в совершении преступления по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".
По информации следователей, задержанные генералы оказали содействие в переводе предпринимателя Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест. Для этого дело владельца компании "Оптима девелопмент" было передано в следственный департамент.
Отмечается, что задержанные полностью отрицают свою вину.
Ранее Мосгорсуд отправил бизнесмена Худояна в СИЗО. Таким образом было отменено решение Тверского суда Москвы.
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