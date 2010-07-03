Мосгорсуд отправил бизнесмена Худояна в СИЗО

Мосгорсуд отправил в СИЗО владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 миллиарда рублей. Под стражей он будет находиться до 14 августа, сообщает Агентство "Москва".
Таким образом Мосгорсуд отменил решение Тверского суда Москвы, отправившего предпринимателя под домашний арест.
Адвокат арестованного Александр Карабанов рассказал, что следователь предъявил Худояну обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в виде похищения трех земельных участков.
Вину предприниматель не признал, он также уверен, что уголовное дело связано с рейдерским захватом его компании ООО "Оптима Девелопмент".
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