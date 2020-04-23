Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

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Дмитрий Овсянников уволен с поста заместителя главы министерства промышленности и торговли РФ. Соответствующий документ опубликован в телеграм-канале "Единой России".

В качестве причины освобождения от исполнения обязанностей указано сокращение должности.

"Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности", – указано в документе.

Ранее Овсянников оказался в центре скандала, произошедшего в аэропорту Ижевска. Он грубо отреагировал на просьбу предъявить билет у входа (такая мера была предпринята в связи с пандемией коронавируса – вход в аэропорт доступен только для тех, кто планировал улететь).

В Минпромторге после инцидента заявили, что служебное удостоверение не является основанием для возможности нарушения закона. В ведомстве подчеркнули, что на чиновника такого ранга наложена особая ответственность за свои поступки.

8 апреля Овсянникова исключили из партии "Единая Россия".