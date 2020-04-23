Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

20:59

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

политика

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Овсянников уволен с поста заместителя главы министерства промышленности и торговли РФ. Соответствующий документ опубликован в телеграм-канале "Единой России".

В качестве причины освобождения от исполнения обязанностей указано сокращение должности.

"Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности", – указано в документе.

Ранее Овсянников оказался в центре скандала, произошедшего в аэропорту Ижевска. Он грубо отреагировал на просьбу предъявить билет у входа (такая мера была предпринята в связи с пандемией коронавируса – вход в аэропорт доступен только для тех, кто планировал улететь).

В Минпромторге после инцидента заявили, что служебное удостоверение не является основанием для возможности нарушения закона. В ведомстве подчеркнули, что на чиновника такого ранга наложена особая ответственность за свои поступки.

8 апреля Овсянникова исключили из партии "Единая Россия".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать