Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

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Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что Овсянников устроил скандал в аэропорту перед вылетом в Москву. Отмечалось, что его якобы просили пройти через рамку металлодетектора и предъявить документы, поскольку из-за коронавируса войти в здание можно только при наличии билета на самолет. В ответ замминистра начал ругаться и, не предъявив документы, пошел к стойке регистрации. Его задержали.

В министерстве подчеркнули, что служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы его наличием оправдывать нарушение закона.

"Более того, оно, как и должность заместителя министра, налагает особую ответственность на государственного служащего за свои действия", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, если чиновник некорректно ведет себя по отношению к сотрудникам полиции, он нарушает кодекс этики госслужащих. Такое поведение в министерстве назвали особенно недопустимым в ситуации, когда страна переживает эпидемию коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заражения в Москве – 591.

В целом в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции. Из больниц выписали 406 человек. За весь период умерли 47 человек.

В мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.