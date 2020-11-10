Путин назначил пять министров и вице-премьера РФ

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Владимир Путин подписал указы о назначении пятерых министров и вице-премьера кабмина. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Александр Козлов назначен министром природных ресурсов и экологии. Пост министра энергетики занял Николай Шульгинов, а руководителем министерства строительства и ЖКХ стал Ирек Файзуллин.

Кроме того, указом президента назначен новый министр транспорта. Им стал Виталий Савельев. Последнее вакантное место в правительстве занял Алексей Чекунков – он будет работать в должности министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Также Путин утвердил кандидатуру Александра Новака в качестве одного из вице-премьеров РФ.

Накануне Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров с 9 до 10. Изменения внесены в указ главы государства "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Тогда же глава государства отправил в отставку трех министров и полпреда на Урале.

