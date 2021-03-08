Вассерман рассматривает возможность участия в выборах в ГД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Журналист Анатолий Вассерман заявил, что рассматривает возможность участия в выборах в Государственную думу. Не исключается, что он будет баллотироваться от политической партии "Справедливая Россия", сообщает РИА Новости.

Как рассказал Вассерман, выдвижение обсуждалось и с другими партиями. "Я действительно об этом думаю, но до выборов еще достаточно много времени, чтобы мне было, над чем подумать", – пояснил он.

Вассерман уточнил, что уже прошли переговоры на уровне неформальных знакомств с рядом партий. Он напомнил, что до избирательной кампании около трех месяцев и есть время принять решение.

"Справедливая Россия" пока не сформировала свою предвыборную программу, поэтому я теоретически не исключаю, что у меня с ней окажутся какие-то различия, и в этом случае я естественно не смогу баллотироваться от этой партии", – сказал журналист. Каких-либо гарантий, связанных с выдвижением от этой партии, пока нет, заключил Анатолий Вассерман.

Ранее говорилось, что почти половина россиян положительно относятся к трехдневному голосованию. В целом за наличие такой возможности проголосовало 60 процентов респондентов.