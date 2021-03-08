Вассерман рассматривает возможность участия в выборах в ГД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Журналист Анатолий Вассерман заявил, что рассматривает возможность участия в выборах в Государственную думу. Не исключается, что он будет баллотироваться от политической партии "Справедливая Россия", сообщает РИА Новости.
Как рассказал Вассерман, выдвижение обсуждалось и с другими партиями. "Я действительно об этом думаю, но до выборов еще достаточно много времени, чтобы мне было, над чем подумать", – пояснил он.
Вассерман уточнил, что уже прошли переговоры на уровне неформальных знакомств с рядом партий. Он напомнил, что до избирательной кампании около трех месяцев и есть время принять решение.
"Справедливая Россия" пока не сформировала свою предвыборную программу, поэтому я теоретически не исключаю, что у меня с ней окажутся какие-то различия, и в этом случае я естественно не смогу баллотироваться от этой партии", – сказал журналист. Каких-либо гарантий, связанных с выдвижением от этой партии, пока нет, заключил Анатолий Вассерман.
Ранее говорилось, что почти половина россиян положительно относятся к трехдневному голосованию. В целом за наличие такой возможности проголосовало 60 процентов респондентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: