Почти половина россиян положительно относятся к трехдневному голосованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
47 процентов россиян положительно относятся к возможности голосовать в течение трех дней, сообщает РИА Новости.
В целом за наличие такой возможности проголосовало 60 процентов респондентов.
"Мы фиксируем, что к возможности голосовать в течение трех дней положительно относятся 47 процентов, отрицательно – 22 процента", – уточнил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Еще 30 процентов сказали, что им это безразлично, за один день голосования выступили 34 процента. 56 процентов заявили, что продолжительность голосования не влияет на доверие к выборам.
Мамонов отметил, что мнение о положительности практики трехдневного голосования преобладает, что способствует повышению легитимности.
"Когда мы пытались в ходе качественных исследований выяснить, почему, то, во-первых, это удобство, во-вторых, безопасность, также высказывалось мнение, что далеко не все могут прийти на избирательный участок, то есть это позволяет расширить явку, предоставить всем равные возможности принять участие в голосовании", – заключил он.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о значительном увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию. Изменения внесены в статью 5.10 Кодекса об административных правонарушениях. Максимально возможный размер взыскания за такое нарушение – 500 тысяч рублей.
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