СФ одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации одобрил закон о значительном увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию. Изменения внесены в статью 5.10 Кодекса об административных правонарушениях.
Штрафы могут назначить за проведение агитации вне разрешенного законом периода и в местах, где она запрещена законодательством о выборах и референдумах. Кроме того, санкции могут применять за изготовление и размещение агитационных материалов.
Граждан за нарушение оштрафуют на сумму в размере от 5 до 20 тысяч рублей, должностных лиц – на сумму от 30 до 50 тысяч. Юридические лица могут лишиться от 100 до 500 тысяч рублей (максимально возможный размер взыскания).
Закон направлен на подпись президенту Российской Федерации.
В октябре 2020 года председатель Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала необходимость дня тишины в выборном процессе. По ее мнению, процедура утратила изначальный смысл из-за развития информационных технологий, в частности интернета.
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