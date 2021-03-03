СФ одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию

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Совет Федерации одобрил закон о значительном увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию. Изменения внесены в статью 5.10 Кодекса об административных правонарушениях.

Штрафы могут назначить за проведение агитации вне разрешенного законом периода и в местах, где она запрещена законодательством о выборах и референдумах. Кроме того, санкции могут применять за изготовление и размещение агитационных материалов.

Граждан за нарушение оштрафуют на сумму в размере от 5 до 20 тысяч рублей, должностных лиц – на сумму от 30 до 50 тысяч. Юридические лица могут лишиться от 100 до 500 тысяч рублей (максимально возможный размер взыскания).

Закон направлен на подпись президенту Российской Федерации.

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