Памфилова назвала день тишины бессмысленным из-за развития соцсетей и интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что день тишины в условиях современного развития технологий потерял свой изначальный смысл. Об этом сообщает ТАСС.
"День тишины не должен прыгать. Нужен ли он вообще в нынешних условиях? Моя личная точка зрения – в данных современных условиях, когда у нас такие соцсети, когда у нас действительно превалирует интернет, он, наверное, в большей степени бессмысленнен", – заявила эксперт.
По словам Памфиловой, идея дня тишины требует всестороннего обсуждения при многодневном голосовании. Ранее она напомнила, что запрет на агитацию в таких случаях будет вводиться за сутки до первого дня выборов.
В сентябре 2020 года днем тишины стало 12 сентября при едином дне голосования 13 сентября. При этом сложилась ситуация, что в ряде регионов выборы прошли досрочно, 11 и 12 сентября.
Президент РФ Владимир Путин в конце июля подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. При таком формате проведения выборов не планируются досрочные дни или голосование по открепительным удостоверениям.
У россиян будет возможность многодневного голосования на выборах всех уровней
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