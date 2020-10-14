Памфилова назвала день тишины бессмысленным из-за развития соцсетей и интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что день тишины в условиях современного развития технологий потерял свой изначальный смысл. Об этом сообщает ТАСС.

"День тишины не должен прыгать. Нужен ли он вообще в нынешних условиях? Моя личная точка зрения – в данных современных условиях, когда у нас такие соцсети, когда у нас действительно превалирует интернет, он, наверное, в большей степени бессмысленнен", – заявила эксперт.

По словам Памфиловой, идея дня тишины требует всестороннего обсуждения при многодневном голосовании. Ранее она напомнила, что запрет на агитацию в таких случаях будет вводиться за сутки до первого дня выборов.

В сентябре 2020 года днем тишины стало 12 сентября при едином дне голосования 13 сентября. При этом сложилась ситуация, что в ряде регионов выборы прошли досрочно, 11 и 12 сентября.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. При таком формате проведения выборов не планируются досрочные дни или голосование по открепительным удостоверениям.

