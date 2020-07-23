Валентина Матвиенко не поддержала идею отменить день тишины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против идеи об отмене дня тишины. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Политик отметила, что у избирателей должно быть время спокойно осмыслить свой выбор.

"Такой день накануне голосования нужен для участковых избирательных комиссий, чтобы провести необходимую организационную работу в тишине, без привлечения. Поэтому я против исключения из избирательного законодательства дня тишины. Считаю, что его нужно сохранить", – подчеркнула Матвиенко.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что в ведомстве также еще не обсуждали возможность отмены дня тишины.