Памфилова предложила перенести Единый день голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единый день голосования при многодневных выборах необходимо перенести с сентября на другой месяц, считает председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ЦИК уверена, что сентябрь категорически не подходит для дня Единого голосования в случаях, когда оно проходит в течение нескольких дней. И в будущем его необходимо перенести.

"На будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь. Это начало учебного года, у нас учителей много (в комиссиях)", – заявила Памфилова.

Единый день голосования в России состоится 13 сентября. В стране пройдут выборы различного уровня, в том числе выборы глав нескольких субъектов РФ.

Ранее Госдума приняла поправки о многодневном голосовании. Согласно новшеству максимальный срок волеизъявления составит три дня.