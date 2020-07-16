Памфилова предложила перенести Единый день голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Единый день голосования при многодневных выборах необходимо перенести с сентября на другой месяц, считает председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава ЦИК уверена, что сентябрь категорически не подходит для дня Единого голосования в случаях, когда оно проходит в течение нескольких дней. И в будущем его необходимо перенести.
"На будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь. Это начало учебного года, у нас учителей много (в комиссиях)", – заявила Памфилова.
Единый день голосования в России состоится 13 сентября. В стране пройдут выборы различного уровня, в том числе выборы глав нескольких субъектов РФ.
Ранее Госдума приняла поправки о многодневном голосовании. Согласно новшеству максимальный срок волеизъявления составит три дня.
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