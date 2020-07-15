Госдума приняла поправки о многодневном голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поправки в избирательное законодательство РФ, подразумевающие возможность многодневного голосования, одобрили в Госдуме. Об этом сообщает RT.

Согласно документу, максимально возможная продолжительность волеизъявления составит три дня. Необходимость многодневного голосования будет устанавливать избирательная комиссия.

Новая норма относится и к выборам, и к референдумам, при этом вводится особый порядок досрочного голосования. В случае многодневной процедуры заранее отдать голос будет нельзя, равно как и принять участие по открепительному удостоверению.

Ранее в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Оно проводилось в период с 25 июня по 1 июля, чтобы избежать массового скопления людей на участках. С 4 июля обновленный основной закон государства вступил в силу.

