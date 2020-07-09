Безопасность голосования по поправкам в Конституцию была обеспечена идеально – Путин

14:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой высоко оценил проведение голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС.
"В этом году ситуация была особенной, конечно, я внимательно смотрел за тем, как была организована работа. Она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию", – сказал глава государства.
Президент добавил, что голосование прошло с минимальным количеством нарушений, уточнив, что все было организовано "в высшей степени демократически". Он также высоко оценил работу на технологическом и эпидемиологическом уровнях.
"Результаты работы, я сейчас говорю не про политический результат, а просто чисто технический, эпидемиологический, с точки зрения обеспечения безопасности все было сделано идеально", – сказал Путин.
Памфилова, в свою очередь, отметила, что голосование было организовано максимально прозрачно и открыто для общественности. Она также с утверждением заявила, что оно прошло с концентрированным выражением прямой демократии.
С 25 июня по 1 июля в России состоялось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Согласно результатам народного волеизъявления, за изменения основного закона высказались 77,92%. Против проголосовали 21,27%. Явка составила 67,97%.
Обновленный текст Конституции РФ опубликовали на официальном портале правовой информации. 4 июля изменения в основном законе вступили в силу.
Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию
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