Безопасность голосования по поправкам в Конституцию была обеспечена идеально – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой высоко оценил проведение голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС.

"В этом году ситуация была особенной, конечно, я внимательно смотрел за тем, как была организована работа. Она была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию", – сказал глава государства.

Президент добавил, что голосование прошло с минимальным количеством нарушений, уточнив, что все было организовано "в высшей степени демократически". Он также высоко оценил работу на технологическом и эпидемиологическом уровнях.

"Результаты работы, я сейчас говорю не про политический результат, а просто чисто технический, эпидемиологический, с точки зрения обеспечения безопасности все было сделано идеально", – сказал Путин.

Памфилова, в свою очередь, отметила, что голосование было организовано максимально прозрачно и открыто для общественности. Она также с утверждением заявила, что оно прошло с концентрированным выражением прямой демократии.

С 25 июня по 1 июля в России состоялось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Согласно результатам народного волеизъявления, за изменения основного закона высказались 77,92%. Против проголосовали 21,27%. Явка составила 67,97%.

Обновленный текст Конституции РФ опубликовали на официальном портале правовой информации. 4 июля изменения в основном законе вступили в силу.

