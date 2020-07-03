В Кремле ответили на претензии Запада по поводу поправок в Конституцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен обращать внимание на критические высказывания ряда стран по поводу поправок в Конституцию, сообщает "Газета.ру".

Мы с ними (критическими замечаниями. – Прим. ред.) знакомы, но мы не готовы принимать их во внимание", – сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия всегда сохраняла свою приверженность нормам международного права, но при этом, по его словам, страна остается склонна к своему суверенитету. Песков подчеркнул, что это никаким образом не должно противоречить международному праву.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Этот сервис был доступен только для жителей Москвы и Нижегородской области.

По результатам обработки 100% протоколов, за принятие поправок в основной закон проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.

Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию. Он обратил внимание, что после крушения СССР прошло совсем немного времени, отметив, что современная Россия все еще находится в стадии становления, включая ее политическую систему.

