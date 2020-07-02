Собянин: голосование консолидировало общество вокруг президента Путина

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Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Мэр отметил, что граждане сделали четкий и однозначный выбор.

"Хочу высказать слова благодарности москвичам за их политически ответственную и активную позицию. Спасибо десяткам тысяч членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые провели труднейший семидневный марафон, обеспечив честное голосование, удобные технологии и безопасность", – написал глава города в своем блоге.

Также мэр отметил высокую явку на голосование.

"По сути, голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной. Именно поэтому такая высокая явка", – написал Собянин.

Как рассказал официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов, в ходе голосования в столице нарушений санитарной безопасности не зафиксировали.

Итоговая явка на голосование составила 65%. Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, 77,92% проголосовали за поправки в Конституцию. Против высказались 21,27% участников голосования.

В Москве волеизъявление совершило более 4 миллионов человек. Итоговая явка на голосование в столице составила 55,93%. Из проголосовавших горожан более 2,8 миллиона человек поддержало поправки в Конституцию.

Голосование проводилось в период с 25 июня по 1 июля. Для электронного волеизъявления был установлен иной дедлайн – 30 июня. Этот сервис был доступен только для жителей Москвы и Нижегородской области.

