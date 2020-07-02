Победителями программы "Миллион призов" стали еще более 473 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победителями нового розыгрыша программы "Миллион призов" стали еще 473 515 москвичей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего состоялось уже семь розыгрышей, а выигрышные коды получил 1 979 641 участник.

Для москвичей, которые приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию, подготовили два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов, где балл равен рублю. Победители могут обменять их на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах.

Сертификаты с уникальным номером получают жители столицы, пришедшие на участки для голосования. Для регистрации в программе этот код надо до 2 июля отправить в СМС на номер 7377.

Горожане, выбравшие электронное голосование, автоматически получили сообщение с уникальным номером на свой мобильный телефон, указанный в личном кабинете.

Победителям, выбранным путем случайного отбора, приходит СМС-сообщение о выигрыше. Баллы можно обменять на призы с 29 июня по 31 декабря.

Сеть магазинов "Дикси" стала самым популярным партнером программы "Миллион призов". Второе место занимает пополнение карты "Тройка" на тысячу рублей. На третьем месте находится получение сертификата на тысячу рублей для покупки в магазинах "Детский мир".