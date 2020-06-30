Выигрыш в программе "Миллион призов" разрешили перечислять на благотворительность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Баллы, полученные в программе "Миллион призов", разрешили использовать для нужд благотворительности. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Опция стала доступна с 29 июня. Баллы из расчета "1 балл = 1 рубль" можно перечислить в пользу нескольких фондов. Так, партнерами акции выступают фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", фонд помощи бездомным животным "Котодетки" и другие. Список организаций размещен на сайте акции.

В рамках программы "Миллион призов" подготовлено два миллиона призов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов. В числе мест, где можно потратить выигрыш – кафе, торговые сети, рестораны и городские сервисы.

Сертификаты участников акции выдают в период с 25 июня по 1 июля, в дни голосования по поправкам в Конституцию. При этом не имеет значения, каким именно способом проголосовал гражданин.

На данный момент было проведено 5 розыгрышей 1 233 981 выигрышных кодов участников. Победителями стал 255 444 человек.

Последний розыгрыш состоится 2 июля. Полученные баллы граждане могут обменять на призы в период с 26 июня по 31 декабря.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

