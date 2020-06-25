Президент МТПП: в столице стартовала программа "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В городе стартовала программа "Миллион призов". Для участников подготовили два миллиона призов – бонусы и скидки, которые можно использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения.

Первый розыгрыш сертификатов пройдет 25 июня в 22:00, приводит Агентство "Москва" заявление президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова.

"В начале июня МТПП инициировала мероприятие, которое после долгих обсуждений получило название программа стимулирования потребительского спроса "Миллион призов", – сообщил Платонов.

По его словам, данная инициатива принадлежала предпринимателям города, участвующим добровольно.

"Они понимают, насколько важно запустить экономический механизм, чтобы как можно больше потребителей товаров и услуг пришло к ним и они смогли начать активно работать", – уточнил президент МТПП.

Присоединиться к программе могут все жители города Москвы, принявшие участие в голосовании по поправкам в Конституцию, – с 25 июня по 1 июля. Это касается как проголосовавших на избирательных участках (или на дому), так и участников онлайн-голосования.

Люди, которые получат сертификаты, смогут их использовать в ресторанах, крупных торговых сетях и других. При этом в программе "Миллион призов" участвует свыше 80 компаний.

Электронное голосование для москвичей открылось в 10:00 25 июня. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Для участия в электронном голосовании требовалось подать заявление.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Посетить участки можно в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.