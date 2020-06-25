Президент МТПП: в столице стартовала программа "Миллион призов"

13:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В городе стартовала программа "Миллион призов". Для участников подготовили два миллиона призов – бонусы и скидки, которые можно использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения.
Первый розыгрыш сертификатов пройдет 25 июня в 22:00, приводит Агентство "Москва" заявление президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова.
"В начале июня МТПП инициировала мероприятие, которое после долгих обсуждений получило название программа стимулирования потребительского спроса "Миллион призов", – сообщил Платонов.
По его словам, данная инициатива принадлежала предпринимателям города, участвующим добровольно.
"Они понимают, насколько важно запустить экономический механизм, чтобы как можно больше потребителей товаров и услуг пришло к ним и они смогли начать активно работать", – уточнил президент МТПП.
Присоединиться к программе могут все жители города Москвы, принявшие участие в голосовании по поправкам в Конституцию, – с 25 июня по 1 июля. Это касается как проголосовавших на избирательных участках (или на дому), так и участников онлайн-голосования.
Люди, которые получат сертификаты, смогут их использовать в ресторанах, крупных торговых сетях и других. При этом в программе "Миллион призов" участвует свыше 80 компаний.
Электронное голосование для москвичей открылось в 10:00 25 июня. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Для участия в электронном голосовании требовалось подать заявление.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Посетить участки можно в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.
Где можно проголосовать по поправкам в Конституцию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: