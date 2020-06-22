В МГИК назвали самый безопасный способ голосования в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самый безопасный способ голосования в столице в период пандемии COVID-19 – электронное голосование, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Чтобы все опасения исключить, можно проголосовать в такой форме", – заявил Реут РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что все необходимые меры по защите людей от коронавирусной инфекции были предприняты совместно с Роспотребнадзором и органами исполнительной власти.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

