Общественный штаб по наблюдению не зафиксировал нарушений санитарной безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нарушений мер санитарной безопасности в ходе голосования по поправкам в Конституцию зафиксировано не было. Об этом сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов.

"Были введены определенные требования Роспотребнадзором, это в том числе социальная дистанция. И все подошли с высокой ответственностью. Нарушений по части санитарных мер не было зарегистрировано ни нами, ни Роспотребнадзором", – приводит слова Асафова Агентство "Москва".

Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, 70% граждан проголосовали по поправкам в Конституцию РФ традиционным способом, а именно при посещении участка. Она отметила, что 30% участников совершили волеизъявление вне помещений.

Итоговая явка на голосование составила 65%. Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, 77,92% проголосовали за поправки в Конституцию. Против высказались 21,27% участников голосования.

В Москве волеизъявление совершило более 4 миллионов человек. Итоговая явка на голосование в столице составила 55,93%. Из проголосовавших горожан более 2,8 миллиона человек поддержало поправки в Конституцию.

Голосование проводилось в период с 25 июня по 1 июля. Для электронного волеизъявления был установлен иной дедлайн – 30 июня. Этот сервис был доступен только для жителей Москвы и Нижегородской области.