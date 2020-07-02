ЦИК: 70% граждан проголосовали по поправкам в Конституцию на участках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

70% граждан проголосовали по поправкам в Конституцию РФ традиционным способом, а именно при посещении участка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову.

Она отметила, что 30% участников совершили волеизъявление вне помещений, а именно 23 миллиона человек.

"Всего за семь дней, включая день голосования 1 июля, такой возможностью воспользовались 23 миллиона человек, или 30% от общего числа проголосовавших", – отметила Памфилова.

Ранее она отметила, что в период с 25 по 30 июня по поправкам в Конституцию проголосовало более 58 миллионов человек. Памфилова сообщила, что процедуру провели достойно, несмотря на то что степень ее сложности была беспрецедентной.

Итоговая явка на голосование составила 65%. Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, 77,92% проголосовали за поправки в Конституцию. Против высказались 21,27% участников голосования.

В Москве волеизъявление совершили более 4 миллионов человек. Итоговая явка на голосование в столице составила 55,93%. Из проголосовавших горожан более 2,8 миллиона человек поддержали поправки к Конституции.

Общероссийское голосование проводилось в период с 25 июня по 1 июля. Для электронного волеизъявления был установлен иной дедлайн – 30 июня. Этот сервис был доступен только для жителей Москвы и Нижегородской области.