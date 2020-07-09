Голосование по проекту "Музеи — детям" запустили в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В проекте "Активный гражданин" стартует новое голосование по проекту "Музеи – детям", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москвичам предлагают оценить проект, который позволяет школьникам и учащимся колледжей круглогодично посещать культурные площадки столицы. Для их бесплатного посещения нужно показать на кассе карты москвича или "Москвенок".
Проект стартовал 1 сентября 2017 года. За три года к нему присоединилось более 90 музеев, галерей и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры города Москвы. В прошлом году в проекте приняло участие свыше 215 детей. Всего культурные учреждения в рамках проекта школьники и студенты колледжей посетили более 1,3 миллиона раз.
Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. Москвичи отвечают на различные вопросы, помогая городу развиваться. То, за что голосуют пользователи, потом реализуется. За участие в голосованиях пользователям начисляют баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.
"Это наш город": более 3 млн москвичей зарегистрировались в проекте "Активный гражданин"
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