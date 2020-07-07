Активные граждане выберут имя для виртуального помощника метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В проекте "Активный гражданин" проходит голосование, в котором участники выберут образ и имя виртуального помощника столичного метрополитена, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В мае в социальных сетях Московского метрополитена прошел конкурс имен, и за месяц участники прислали более 400 вариантов для предложенных образов. Активные граждане выберут образ виртуального помощника – дежурной по станции, диспетчера или робота-андроида

Дежурную по станции могут назвать Александрой, Майей и Машей Москвиной, диспетчера метро – Евгением Сергеевичем, Романом или ТранспортФаном. Пользователи, которым понравился образ робота-андроида, выбирают между именами ТранспортБот, ПассажирБот и МосБот.

Чат-бот будет отвечать на вопросы о метро, Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах. Он будет помогать пассажирам искать забытые вещи и составлять заявки на сопровождение инспекторами Центра обеспечения мобильности пассажиров.

В настоящее время разработчики ведут испытания чат-бота, проверяют его способности, скорость реагирования и чувство юмора. Ожидается, что представят бота пассажирам уже осенью.

Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. Москвичи отвечают на различные вопросы, помогая городу развиваться. То, за что голосуют пользователи, потом реализуется. За участие в голосованиях пользователям начисляют баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.

