Фото: ТАСС/AP/Dan Bashakov

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости "сдачи интересов государства". Соответствующий пост парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале.

"Национальный интерес Украины сегодня – мир! Не продолжение войны. Не очередная эскалация. Не временная передышка перед новым витком боевых действий", – говорится в публикации.

По словам Дмитрука, стратегия Украины не может строиться на противостоянии с Россией, так как такая политика свидетельствует о продолжении конфликта. Депутат отметил, что в настоящее время Киев преследует интересы западных партнеров, а не свои собственные.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет наращивать удары по российским НПЗ. В Минобороны РФ заверили, что в ответ на это будут усилены атаки на военные и военно-промышленные объекты.

СМИ также писали, что своими угрозами украинский лидер лишь спровоцировал жесткую реакцию со стороны Вооруженных сил России.