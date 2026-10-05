WINK News: ИИ-бот написал на пользователя донос в полицию США

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Модель искусственного интеллекта Claude сообщила полиции США о женщине, которая заявила о намерении открыть стрельбу в офисе шерифа округа Ли во Флориде. Об этом сообщает телеканал WINK News.

По данным СМИ, женщина, опознанная как Карли Мишель Хеллер, использовала ИИ в качестве личного дневника.

Платформа отслеживает ключевые фразы и выявляет потенциально угрожающий контент. Распознав заявления пользовательницы, ИИ-модель передала информацию группе экспертов, которые затем сообщили о них правоохранительным органам.

Следователи утверждают, что Хеллер сообщила и о приобретении нового оружия.

"Когда кто-то использует ИИ для создания или содействия угрозе, мы должны отнестись к этой угрозе серьезно", – сказал шериф Кармин Марчено.

Женщина задержана. Ей предъявлено обвинение в письменной угрозе насилия в соответствии с законодательством Флориды.

Ранее чат-бот ChatGPT передал в ФБР переписку финансового аналитика банка Goldman Sachs Даррена Чжоу. Мужчина обсуждал с ИИ планы убийства и изнасилования своей бывшей девушки.

Система передала данные в ФБР, поскольку распознала прямые угрозы. Пострадавшая также подтвердила факт преследования, передав полиции скриншоты угроз от Чжоу.