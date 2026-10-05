Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 17:35

Технологии
Главная / Новости /

WINK News: ИИ-бот написал на пользователя донос в полицию США

ИИ-бот написал на пользователя донос в полицию США

Фото: AP/John Raoux

Модель искусственного интеллекта Claude сообщила полиции США о женщине, которая заявила о намерении открыть стрельбу в офисе шерифа округа Ли во Флориде. Об этом сообщает телеканал WINK News.

По данным СМИ, женщина, опознанная как Карли Мишель Хеллер, использовала ИИ в качестве личного дневника.

Платформа отслеживает ключевые фразы и выявляет потенциально угрожающий контент. Распознав заявления пользовательницы, ИИ-модель передала информацию группе экспертов, которые затем сообщили о них правоохранительным органам.

Следователи утверждают, что Хеллер сообщила и о приобретении нового оружия.

"Когда кто-то использует ИИ для создания или содействия угрозе, мы должны отнестись к этой угрозе серьезно", – сказал шериф Кармин Марчено.

Женщина задержана. Ей предъявлено обвинение в письменной угрозе насилия в соответствии с законодательством Флориды.

Ранее чат-бот ChatGPT передал в ФБР переписку финансового аналитика банка Goldman Sachs Даррена Чжоу. Мужчина обсуждал с ИИ планы убийства и изнасилования своей бывшей девушки.

Система передала данные в ФБР, поскольку распознала прямые угрозы. Пострадавшая также подтвердила факт преследования, передав полиции скриншоты угроз от Чжоу.

Читайте также


технологииза рубежом

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика