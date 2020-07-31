У россиян будет возможность многодневного голосования на выборах всех уровней
Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Формат многодневного голосования в стране будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. Оно может проводиться несколько дней подряд, но не более трех. Подсчет голосов будет начинаться сразу после закрытия участков – в последний день голосования. Голосование вне зданий избирательных комиссий, на придомовых территориях, сохранится.
Кроме того, согласно закону, при таком формате досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут.
Документом также регулируется порядок отзыва члена комиссии. Он осуществляется по строго определенной процедуре: политическая партия вносит в руководящий орган, который назначил члена комиссии, мотивированное представление об отзыве и предложение по кандидатуре нового члена комиссии. Если предложения по новой кандидатуре нет, вопрос об отзыве члена комиссии рассматриваться не будет.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а на 13 сентября назначен основной день голосования. Она предлагала перенести единый день голосования при многодневных выборах с сентября на другой месяц.
Несколько дней продолжалось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно длилось с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Изменения поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27% участников.
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