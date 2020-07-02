Матвиенко предлагает расширить практику многодневного голосования на будущих выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что будет правильным расширить практику многодневного голосования. Речь идет о следующих выборах, рассказала она в эфире канала "Россия 24".

"Мне кажется, что двухдневное или трехдневное голосование на иных выборах было бы хорошим форматом. Тем более что такой опыт есть у многих государств, он активно используется", – заявила председатель СФ.

Матвиенко обратила внимание на то, что у граждан должна быть уверенность в легитимности и прозрачности подобного голосования. По ее словам, важным является доверие со стороны избирателей.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Оно завершилось в 21:00 по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.

Так, более 65% москвичей проголосовало за поправки в Конституцию РФ. В столице уже обработаны все протоколы всех участковых комиссий.

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 67,97% по итогу обработки 100% протоколов. Их поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27% участников.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия планирует изучить возможность организации дистанционного голосования при следующих выборах еще в некоторых регионах.