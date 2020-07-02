13:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 65% москвичей проголосовало за поправки в Конституцию РФ, сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
По его словам, в столице уже обработаны все протоколы всех участковых комиссий.
"Выдано всего бюллетеней как бумажных, так и электронных 4 397 417. И голоса распределились следующим образом: "да" ответили 2 855 547 участников голосования, это более 65%. О своем несогласии заявило чуть менее 34% от принявших участие в голосовании", – подчеркнул Реут.
Он отметил, что нарушений в Москве во время голосования выявлено намного меньше, чем на выборах депутатов Мосгордумы.
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Проголосовать удаленно могли жители Москвы и Нижегородской области. Явка на электронное голосование составила 93%.
Итоговая явка в Москве – 55,93%. Проголосовали 2,8 миллиона человек. Представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов резюмировал, что итоги признали легитимными.
Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что комиссия планирует изучить возможность организации дистанционного голосования при следующих выборах еще в некоторых регионах. По ее словам, было получено множество обращений на этот счет. Памфилова уточнила, что нарушений хранения бюллетеней ночью не было.
Сотрудники МВД России не допустили правонарушений, способных повлиять на результаты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что после закрытия участков для голосования полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные комиссии.
Более 4 млн москвичей проголосовали по поправкам к Конституции
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