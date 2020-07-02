Фото: портал мэра и правительства Москвы

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 67,97% по итогу обработки 100% протоколов, сообщает Агентство "Москва".

Их поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27% участников. Всего в период с 25 по 30 июня выразило мнение свыше 58 миллионов человек.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Проголосовать удаленно могли жители Москвы и Нижегородской области. Явка на электронное голосование составила 93%.

Итоговая явка в Москве – 55,93%. Проголосовали 2,8 миллиона человек. Представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов резюмировал, что итоги признали легитимными.

Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что комиссия планирует изучить возможность организации дистанционного голосования при следующих выборах еще в некоторых регионах. По ее словам, было получено множество обращений на этот счет. Памфилова уточнила, что нарушений хранения бюллетеней ночью не было.

Сотрудники МВД России не допустили правонарушений, способных повлиять на результаты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что после закрытия участков для голосования полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные комиссии.