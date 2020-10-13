06:31
Фото: POOL/ТАСС/Александр Астафьев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новый формат голосования по вопросам благоустройства. Соответствующее постановление разместили на сайте правительства РФ.
Известно, что новая практика начнет применяться с начала будущего года.
"С 1 января 2021 года власти городов и районов должны будут размещать информацию о планах по благоустройству территорий в интернете, а граждане смогут голосовать за них и вносить свои предложения", – отмечается в пояснительной записке.
Уточняется, что подобная практика сейчас актуальна только для крупных городов. Новый проект будет действовать по всей стране.
Для запуска нового формата кабмин внес изменения в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами". Предполагается, что проект сделает максимально прозрачным процедуру благоустройства городских территорий. Так, граждане смогут получить доступ к сведениям о составе общественных комиссий по рассмотрению проектов благоустройства, ознакомиться с протоколами и графиками их заседаний.
"Эту тему мы обсуждали во время поездок по регионам и встреч с представителями муниципалитетов. От ее развития напрямую зависит качество жизни людей. Поэтому особенно важно, чтобы при обсуждении новых проектов в сфере благоустройства городской среды свое мнение мог высказать каждый житель", – отметил Михаил Мишустин.
Ранее москвичи предложили поделиться идеями для улучшения проекта "Активный гражданин". Предложения жителей столицы оценят эксперты в сферах ИТ-технологий, социологии, а также других отраслей. Самые лучше и перспективные идеи выберут в ходе голосования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: