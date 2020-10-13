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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новый формат голосования по вопросам благоустройства. Соответствующее постановление разместили на сайте правительства РФ.

Известно, что новая практика начнет применяться с начала будущего года.

"С 1 января 2021 года власти городов и районов должны будут размещать информацию о планах по благоустройству территорий в интернете, а граждане смогут голосовать за них и вносить свои предложения", – отмечается в пояснительной записке.

Уточняется, что подобная практика сейчас актуальна только для крупных городов. Новый проект будет действовать по всей стране.

Для запуска нового формата кабмин внес изменения в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами". Предполагается, что проект сделает максимально прозрачным процедуру благоустройства городских территорий. Так, граждане смогут получить доступ к сведениям о составе общественных комиссий по рассмотрению проектов благоустройства, ознакомиться с протоколами и графиками их заседаний.

"Эту тему мы обсуждали во время поездок по регионам и встреч с представителями муниципалитетов. От ее развития напрямую зависит качество жизни людей. Поэтому особенно важно, чтобы при обсуждении новых проектов в сфере благоустройства городской среды свое мнение мог высказать каждый житель", – отметил Михаил Мишустин.

Ранее москвичи предложили поделиться идеями для улучшения проекта "Активный гражданин". Предложения жителей столицы оценят эксперты в сферах ИТ-технологий, социологии, а также других отраслей. Самые лучше и перспективные идеи выберут в ходе голосования.