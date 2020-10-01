Депутат МГД Ольга Мельникова: Москва будет продолжать развитие цифровых решений в соцсфере

01 октября, 15:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Социальные инициативы в Москве будут развиваться благодаря внедрению сетевых сервисов, об этом рассказала депутат Московской городской думы Ольга Мельникова.
Она отметила, что ранее в конкурсе "Лучшие социальные проекты России" победили именно столичные интернет-порталы. Среди них проект "Я дома", "#Несломленные" и "Спортивные выходные".
"Агрегатор "Я дома", который собрал всю информацию по вопросам, связанным с пандемией, был запущен в марте в особо сложный для нашего города период. Здесь можно найти и телефоны организаций, горячих линий, и сведения для работодателей, и обратиться за помощью к волонтерам, самому предложить свою помощь. Люди видят – и им помогают, и они в силах помочь. Это говорит о том, что баланс в нашем обществе есть, неравнодушные люди всегда рядом", – приводит Агентство "Москва" слова Мельниковой.
Она также рассказала, что социальный проект "#Несломленные" рассказывает о людях с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому в обществе будут лучше понимать, с чем приходится сталкиваться людям на коляске, с протезами, слабым зрением или слухом, другими ограничениями.
А вот "Спортивные выходные" – это проект, нацеленный на популяризацию активного образа жизни. Он был запущен в августе при помощи центров госуслуг и Москомспорта, подчеркнула парламентарий.
"В 27 парках по всей Москве проходят бесплатные тренировки и спортивные мастер-классы. Занятия на открытом воздухе необходимы: повышать иммунитет нужно всем, но не все готовы подвергать себя риску и ходить на тренировки в закрытые помещения, где есть опасность заражения коронавирусом. Спрос на такие занятия будет расти", – высказалась Мельникова.
Депутат заявила, что подобные социальные проекты, реализованные в интернет-среде, помогают горожанам переживать сложный период пандемии коронавируса. Так, москвичи могут узнать актуальную информацию, связанную с COVID-19, а также увидеть, как другие преодолевают проблемы со здоровьем.
Ранее сообщалось, что проект "Активный гражданин" и мобильное приложение "Моя Москва" вышли в финал международного конкурса Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards. Отмечается, что в Москве применяются современные цифровые решения и для москвичей создан удобный набор инструментов на разные случаи жизни.
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