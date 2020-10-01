Депутат МГД Шарапова: за рубежом высоко оценивают работу московского Центра телемедицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Депутат Мосгордумы, главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова рассказала о достижениях в области столичной телемедицины, сообщает Агентство "Москва".
Она отметила, что созданный в городе центр телемедицины позволяет эффективно наблюдать за состоянием амбулаторных пациентов. Шарапова отметила, что при наличии базового алгоритма общения специалисты практикуют индивидуальный подход к каждому пациенту.
"Задача врачей, которые здесь работают, – принять решение, может ли тот или иной пациент продолжать амбулаторное лечение или ему требуются срочный осмотр или госпитализация, и сейчас на них легла новая серьезная ответственность – контроль за состоянием москвичей, которые сделали прививку от коронавируса в рамках проведения пострегистрационных исследований вакцины. Это дело важное для всех нас", – подчеркнула Шарапова.
Она отметила высокие оценки центра телемедицины, полученные от зарубежных коллег. В частности, депутат Мосгордумы рассказала о том, что директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал организацию "солидным достижением". По словам Шараповой, он отметил, что в Европе не существует аналогично организованного способа лечения пациентов.
"Высокая оценка зарубежных специалистов важна для нас. Коронавирусная инфекция стала серьезным вызовом для всего медицинского сообщества Москвы, но мы справились, за что я хочу поблагодарить своих коллег", – сказала Шарапова.
Она отметила интересный опыт работы центра, при котором доверие между врачом и пациентом выстраиваются с помощью современных технологий. Шарапова подчеркнула важность этого момента, учитывая "консерватизм некоторых москвичей".
Центр телемедицины запустили весной 2020 года. Заболевшие коронавирусом в легкой форме смогли проходить лечение на дому. Для них стали доступны телемедицинские консультации.
Центр работает круглосуточно. Для общения с пациентами используется видео- и аудиосвязь.
Ранее стало известно, что во взрослых поликлиниках Москвы внедряется новый инструмент системы цифровой поддержки врачей. Современный сервис позволит медикам ускорить направление пациентов на диагностику в соответствии с предварительным диагнозом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: