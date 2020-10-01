Депутат МГД Шарапова: за рубежом высоко оценивают работу московского Центра телемедицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Депутат Мосгордумы, главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова рассказала о достижениях в области столичной телемедицины, сообщает Агентство "Москва".

Она отметила, что созданный в городе центр телемедицины позволяет эффективно наблюдать за состоянием амбулаторных пациентов. Шарапова отметила, что при наличии базового алгоритма общения специалисты практикуют индивидуальный подход к каждому пациенту.

"Задача врачей, которые здесь работают, – принять решение, может ли тот или иной пациент продолжать амбулаторное лечение или ему требуются срочный осмотр или госпитализация, и сейчас на них легла новая серьезная ответственность – контроль за состоянием москвичей, которые сделали прививку от коронавируса в рамках проведения пострегистрационных исследований вакцины. Это дело важное для всех нас", – подчеркнула Шарапова.

Она отметила высокие оценки центра телемедицины, полученные от зарубежных коллег. В частности, депутат Мосгордумы рассказала о том, что директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал организацию "солидным достижением". По словам Шараповой, он отметил, что в Европе не существует аналогично организованного способа лечения пациентов.

"Высокая оценка зарубежных специалистов важна для нас. Коронавирусная инфекция стала серьезным вызовом для всего медицинского сообщества Москвы, но мы справились, за что я хочу поблагодарить своих коллег", – сказала Шарапова.

Она отметила интересный опыт работы центра, при котором доверие между врачом и пациентом выстраиваются с помощью современных технологий. Шарапова подчеркнула важность этого момента, учитывая "консерватизм некоторых москвичей".

Центр телемедицины запустили весной 2020 года. Заболевшие коронавирусом в легкой форме смогли проходить лечение на дому. Для них стали доступны телемедицинские консультации.

Центр работает круглосуточно. Для общения с пациентами используется видео- и аудиосвязь.

Ранее стало известно, что во взрослых поликлиниках Москвы внедряется новый инструмент системы цифровой поддержки врачей. Современный сервис позволит медикам ускорить направление пациентов на диагностику в соответствии с предварительным диагнозом.