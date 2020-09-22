Проекты "Моя Москва" и "Активный гражданин" стали финалистами международного конкурса

Фото: Агентство Москва/Сергей Ведяшкин
Проект "Активный гражданин" и мобильное приложение "Моя Москва" вышли в финал международного конкурса Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, в Москве применяются современные цифровые решения и для москвичей создан удобный набор инструментов на разные случаи жизни.
"Проекты "Активный гражданин" и "Моя Москва" являются важнейшими составляющими московской цифровой экосистемы. И признание, которое они уже получили на конкурсе WeGO, еще раз подтверждает их актуальность и соответствие международным стандартам", – отметил глава департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
"Активный гражданин" прошел в финал конкурса в категории "Открытость и инклюзивность города", приложение "Моя Москва" – в категории "Эффективность правительства". Ожидается, что победителей объявят в конце сентября.
В состав Всемирной организации WeGO входит более 200 городов. Москва является членом организации с 2015 года. Премия WeGO присуждается лучшим проектам в сфере электронного управления и проводится раз в три года.
В 2017 году третье место в номинации "Предоставление государственных услуг в электронной форме" заняло мобильное приложение "Госуслуги Москвы".
Ранее Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" был признан лучшим среди объектов культуры и спорта на международном конкурсе MIPIM Awards.
Дворец гимнастики сконструирован "Мосинжпроектом". Его построили в 2019 году. Площадь пятиэтажного здания составляет 25,7 тысячи квадратных метров.
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