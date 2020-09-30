Сергунина: в столице наградили лауреатов премии мэра "Новатор Москвы"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ состоялось вручение премии мэра "Новатор Москвы" для разработчиков и изобретателей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

"Всего на конкурс для изобретателей и разработчиков новейших городских решений было подано 483 заявки. В финал вышли 30 проектов, 15 из них стали победителями", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что лауреатов определило экспертное жюри, в которое вошли представители технологического бизнеса, инвестиционных компаний, органов власти и институтов развития.

Как отметила Сергунина, лучшие, по мнению экспертов, проекты удостоены денежных премий.

"И безусловно, эти проекты будут полезны городу. С их помощью можно решать актуальные задачи, связанные с содержанием инфраструктурных объектов, обеспечением безопасности и повышением качества жизни москвичей", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Отмечается, что премии присуждались в трех номинациях: "Проект будущего", "Меняющие реальность", "Лидеры инноваций". В каждой из номинаций было выделено пять направлений – "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект и ИТ-технологии", "Транспорт", "Городская среда" и "Энергетика".

Награды вручил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Итоги первого конкурса "Новатор Москвы" 14 сентября подвел Сергей Собянин. В конкурсе были представлены работы в таких направлениях, как медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и информационные технологии, транспорт, городская среда и энергетика.

В частности, в рамках конкурса была представлена электрическая приставка UNAwheel Mini для инвалидных колясок, которая позволяет маломобильным гражданам с легкостью передвигаться по улицам. Отмечается, что скорость такой коляски при помощи приставки может достигать 16 километров в час. К настоящему времени продано уже более 800 изделий жителям России и еще 14 странам. Еще одной важной разработкой для людей с ограниченными возможностями стала система "Нейрочат".

Ознакомиться с полным списком победителей премии "Новатор Москвы" можно на сайте проекта. Премия была утверждена в августе 2019 года. Организаторы указывают, что цель конкурса – стимулирование новых разработок в высокотехнологических сферах и поддержка изобретателей.