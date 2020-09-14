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Сергей Собянин подвел итоги первого конкурса "Новатор Москвы". Победителями стали 15 проектов, сообщил мэр в своем личном блоге.

В конкурсе были представлены работы в таких направлениях, как медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и информационные технологии, транспорт, городская среда и энергетика. Всего было подано 483 заявки.



Электрическая приставка для инвалидных колясок и "Нейрочат"

В рамках конкурса была представлена электрическая приставка UNAwheel Mini для инвалидных колясок, которая позволяет маломобильным гражданам с легкостью передвигаться по улицам. Отмечается, что скорость такой коляски при помощи приставки может достигать 16 километров в час. К настоящему времени продано уже более 800 изделий жителям России и еще 14 странам.

Еще одной важной разработкой для людей с ограниченными возможностями стала система "Нейрочат". Аппарат надевается на голову пользователю и соединяется с компьютером по Wi-Fi. Отмечается, что при помощи разработки горожане могут печатать тексты, общаться в мессенджерах и социальных сетях, просматривать новости, играть в виртуальные игры. Авторами разработки являются Наталия Галкина, Александр Каплан и Алеся Чичинкина.

"Уникальная разработка московских инженеров уже сейчас находит применение в восстано­вительной медицине при реабилитации пациентов с ДЦП, рассеянным склерозом, а также после инсультов и нейротравм. Разработка применяется в 70 российских медицинских учреждениях, включая 10 клиник Москвы", – рассказал Собянин.



Перовскитные солнечные батареи, мобильная автомойка и детектор вихревых потоков

Уникальные солнечные батареи из перовскита в форме стикеров создали энергетики Татьяна Комаричева и Данила Саранин. С помощью их разработки появилась возможность заряжать смартфон от света электрических ламп.

В сфере транспорта лауреатом премии стал Дмитрий Моисеев. Его разработкой стал легковой автомобиль с прицепом с функцией трансформации в освещенную и отапливаемую автомойку. Отмечается, что замкнутый цикл позволяет снизить расходы воды до пяти литров жидких отходов с одного автомобиля.

В этой же сфере разработчики Николай Баранов, Михаил Каневский и Екатерина Лемищенко создали систему обнару­жения вихрей и других опасных ветровых явлений для применения в аэропортах.



Безопасный железнодорожный путь и большие данные для нефтяных месторождений

В сфере повышения безопасности железнодорожных путей премией отмечены Лев Андреев, Максим Железнов, Максим Мысливец, Виктор Певзнер и Андрей Смирнов. Они разработали прокладки, снижающие вероятность просадки железнодорожных путей, и технологию их укладки. Разработка прошла успешные испытания на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке.

Лидером инноваций в сфере энергетики признан коллектив компании "Геосплит" в составе Павла Бузина, Андрея Гурьянова, Александра Каташова, Кирилла Овчинникова и Сергея Черных. Отмечается, что предложенная ими технология маркерных исследований дает стабильный поток "больших данных" о процессах, происходящих в недрах.

"Инновации – будущее мировой экономики. В глобальной конкуренции побеждает тот, кто оказывается сильнее и энергичнее. Конкурсы, подобные "Новатору Москвы", доказывают, что у Москвы есть хорошие шансы занять достойное место среди городов, в которых рождаются инновации", – заключил мэр.

Ознакомиться с полным списком победителей премии "Новатор Москвы" можно на сайте проекта. Премия была утверждена в августе 2019 года. Организаторы указывают, что цель конкурса – стимулирование новых разработок в высокотехнологических сферах и поддержка изобретателей.