Участниками Московского инновационного кластера стали уже более 10 тысяч организаций

07:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Число участников Московского инновационного кластера (МИК) превысило отметку в 10 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, к проекту присоединились стартапы, исследовательские центры, крупные корпорации и малый бизнес.
"Сотрудничество в рамках кластера между компаниями-разработчиками, исследовательскими и производственными площадками упрощает для них реализацию проектов и позволяет вместе браться за более сложные задачи. Правительство Москвы старается им в этом помочь, создать все условия для успешной и продуктивной работы", – объяснила она.
По словам Сергуниной, участника кластера доступны более 200 мер поддержки. К ним относятся сервисы для поиска бизнес-партнеров, заключения договоров аренды и биржа патентов.
Кроме того, как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, речь идет о таких новых функциях, как сервис "Межотраслевые кластеры". Эта платформа помогает объединиться представителям смежных отраслей.
Еще одно нововведение Московского инновационного кластера – раздел "Бизнес против COVID-19". С начала апреля здесь размещают решения, направленные на борьбу с коронавирусом или его последствиями.
Зарегистрироваться в МИК может юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Москве. Инструкция размещена на официальном сайте проекта.
Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина объявила, что в финал конкурса на премию "Новатор Москвы" среди разработчиков, изобретателей и предпринимателей вышли авторы 30 проектов.
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