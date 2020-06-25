Инновационные компании Москвы смогут получить субсидии на развитие бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фонд "Московский инновационный кластер" (МИК) завершил прием документов для предоставления грантов на поддержку комплексных инновационных проектов. Предприниматель, чью заявку одобрят, сможет получить выплату до 200 миллионов рублей в год. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Их подали 44 организации, представляющие разные сферы – от медицинских разработок, биотехнологий и новых материалов до робототехники и информационных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта. Общая сумма поддержки от города может составить около трех миллиардов рублей", – приводятся в материале слова заммэра Натальи Сергуниной.

Как отмечается, с помощью выплат можно компенсировать траты на покупку оборудования, капитальный ремонт и другие нужды. При этом субсидия даст возможность возместить затраты на инновационные проекты, которые находятся в процессе реализации или уже завершены.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, срок заявочной кампании несколько раз продлевался, чтобы все желающие успели подать документы.

"Специалисты кластера помогали компаниям собирать документы и предварительно проверяли их в удаленном режиме", – отметил он.

В материале говорится, что поданные заявки должны будут пройти специальную проверку. Специалисты оценят технологическую новизну и уникальность проектов с точки зрения практического применения и конкурентных преимуществ.

Как стало известно ранее, на платформе i.moscow Московского инновационного кластера создано первое межотраслевое объединение, к которому присоединилось более 30 технологичных компаний и учреждений. Первым межотраслевым объединением в рамках МИК стал инновационный территориальный кластер "Зеленоград". В его состав вошли 33 научных, образовательных, исследовательских и производственных организации.

Ранее сообщалось, что число участников Московского инновационного кластера (МИК) превысило семь тысяч.

С мая на платформе i.moscow можно найти партнеров в МИК. С помощью искусственного интеллекта их подскажут на основании контекстного значения поисковых запросов.

Всего к кластеру присоединилось более 2,5 тысячи компаний. Среди них 500 стали участниками проекта в мае. Так, под номером 2500 зарегистрировалось акционерное общество, занимающееся разработкой интеллектуальных транспортных систем.

