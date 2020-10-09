Бирюков рассказал о работе систем жизнеобеспечения Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам Бирюкова, службы в городе работают в режиме повышенной готовности, усилился контроль за подачей газа, водо- и электроснабжением. Он подчеркнул, что сбоев в системе нет, все работает в штатном режиме.

"Аварийные подразделения работают круглосуточно и готовы оперативно решить любую нештатную ситуацию. Ежедневно на дежурство заступают 1,5 тысячи бригад, оснащенных специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Это позволяет обеспечивать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы", – пояснил Бирюков.

Также заммэра рассказал, что в плановом режиме в столице проводят уборку на улицах, дорогах и в общественных пространствах, осуществляют вывоз мусора. Бирюков подчеркнул, что все сотрудники получили указания по соблюдению личной гигиены и усилению контроля за сандисциплиной на рабочем месте, в помещении, на открытых территориях. Также заммэра сообщил, что часть специалистов комплекса перевели на дистанционный режим работы.

Ранее Бирюков заявил, что перевод сотрудников городских служб на удаленку не повлияет на качество услуг.