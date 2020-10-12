Москвичи предложат идеи для улучшения проекта "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В понедельник стартовал краудсорсинг-проект "На шАГ впереди". До 16 октября жители столицы могут предложить свои идеи по развитию проекта "Активный гражданин", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Идеи москвичей примут по направлениям "Новые игровые механики", "Развитие функциональности проекта", а также "Взаимодействие пользователей". Планируется, что лучшие и перспективные идеи выберут в ходе голосования (оно пройдет с 19 по 21 октября).
"Мы хотим сделать проект "Активный гражданин" интереснее и удобнее для пользователей и ждем ваши идеи на crowd.mos.ru. Идеи, получившие наибольшую поддержку жителей и экспертов, обязательно будут реализованы", – заявил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко. По его словам, в "АГ" постоянно происходят изменения.
Заместитель руководителя департамента информационных технологий Максим Алексашкин подчеркнул, что "Активный гражданин" является полноценной системой взаимодействия города с жителями. "Для поддержки общественных инициатив, организации открытых обсуждений и голосований широко используются ИТ-решения. Они помогают обеспечить качественную двустороннюю связь, но также нуждаются в развитии и модернизации", – отмечает он.
В результате предложения москвичей оценят эксперты в сферах ИТ-технологий, социологии, а также других отраслях.
Сервис "Активный гражданин" запустили в столице в 2014 году. На данной платформе москвичам доступны голосования по благоустройству улиц, дворов и парков. Кроме того, можно выбрать дизайн новых станций метро, мероприятия для фестивалей и праздников. За шесть лет работы люди приняли участие более чем в 4,6 тысячи голосований.
Ранее говорилось, что москвичи могут сами повлиять на уборку листвы во дворе.
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