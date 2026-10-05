Столичных водителей призвали заранее тормозить перед переходами из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водителям необходимо заранее тормозить перед пешеходными переходами из-за дождя, который наблюдается в Москве 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве напомнили, что в мокрую погоду важно соблюдать несколько правил. В частности, автомобилистам не следует отвлекаться на телефон, для разговоров лучше использовать гарнитуру или встроенную систему машины. Также нужно держать дистанцию и избегать резких маневров.

Особое внимание нужно уделить спускам, подъемам, мостам и эстакадам. Соблюдение этих рекомендаций сделает дорогу безопаснее для всех участников движения, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 10 октября в Москве может выпасть до 15 литров дождевой воды на квадратный метр. По словам синоптика Евгения Тишковца, в этот день в город прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями. Кроме того, в Москве прогнозируется порывистый ветер.