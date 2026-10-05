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05 октября, 16:55

Политика

Закон о предвоенном положении может появиться в Польше

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польша разрабатывает законопроект о так называемом предвоенном положении. Предполагается, что он определит правила действий в ситуации, когда страна еще не находится в состоянии войны, но уже не в мирное время, сообщило Polskie Radio.

Как заявил польский генерал Роман Полько, цель документа – закрепить состояние "войны – не войны", с которым, по его словам, сталкивается Варшава.

"Нужно определить, что мы имеем в виду под этим положением и какие ограничения в связи с этим будут отменены, чтобы военные могли действовать эффективно", – подчеркнул военный.

По данным СМИ, законопроект призван укрепить оборонный потенциал Польши, а также улучшить взаимодействие вооруженных сил со службами, отвечающими за внутреннюю безопасность. Кроме того, документ предусматривает возможность оперативной переброски войск и подготовку инфраструктуры для размещения польских военнослужащих.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что Варшава готовится к вооруженному противостоянию с Москвой. При этом политик сделал враждебные заявления в адрес России, обвинив ее в якобы агрессии против Польши. Сикорский также заявил, что Варшава готовится сдерживать Москву.

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